Multe, mense, cimitero e sport: è in arrivo una mini-stangata per i cittadini leccesi. Ecco tutti gli aumenti previsti

Aumento dei costi per la mensa scolastica, dei servizi cimiteriali e per gli impianti sportivi. E poi miglioramento dell’attività di riscossione con il potenziamento degli uffici (con nuove assunzioni), maggiori ricavi dalle multe (grazie a telecamere Ztl e autovelox su Tangenziale est) e l’adozione delle notifiche digitali.

Sono questi alcuni dei provvedimenti inseriti nel nuovo piano di riequilibrio. Il Comune di Lecce si prepara ad approvare la delibera con cui rimodulerà la manovra per il recupero del disavanzo approvata nel gennaio 2019 e “bocciata” dalla sezione Puglia della Corte dei conti nel dicembre 2021. I dettagli della rimodulazione, resa possibile grazie al Patto con il Governo che il Comune ha sottoscritto nel dicembre 2022, sono stati presentati ieri dal sindaco Carlo Salvemini in commissione Bilancio: misure studiate per riportare «la navigazione dell’amministrazione in acque tranquille».

Su l'Irpef

Il primo provvedimento, già attuato, è quello dell’aumento dell’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,4% per scaglioni di reddito superiore 28mila euro. La misura servirà a finanziare nuove assunzioni – oggi la macchina comunale è composta da 356 dipendenti a dispetto dei 715 previsti - utili per il rafforzamento degli uffici ma anche per migliorare la capacità di riscossione dell’Ente stimata, dal 2023 al 2044, dal 69% al 71,7%. Una differenza di percentuale che si traduce, in termini di accantonamento, in un “risparmio” da 32mila euro a 1 milione e 600mila euro: economie che sarebbero utilizzate per ridurre progressivamente l’aumento dell’addizionale Irpef.

Riduzione della spesa



Sul fronte della riduzione della spesa nell’erogazione dei servizi, il Comune punta su diverse azioni. Tra queste c’è il progetto del nuovo servizio di igiene urbana (in scadenza ad aprile 2024) e il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici (in scadenza a giugno 2023 e che ha un costo di 120mila euro): due attività che oggi sono affidate tramite appalto e che il Comune vorrebbe trasformare in concessione. Inoltre dal 2024 si procederà all’introduzione del servizio di notifica digitale per i tributi locali e le multe. Questo consentirà un azzeramento della spesa prevista per il servizio. Nei prossimi anni l’amministrazione porterà avanti anche il percorso di riduzione per i fitti passavi delle sedi comunali: a oggi i trasferimenti degli uffici Lavori pubblici, Tributi e Urbanistica hanno prodotto un risparmio complessivo di 190mila euro.

Più telecamere nella Ztl



Capitolo multe. L’amministrazione ha indicato maggiori entrate per violazione del Codice della strada grazie al potenziamento delle telecamere nella zona a traffico limitato (con i 6 varchi in entrata e in uscita) e alla messa in sicurezza della Tangenziale est con l’installazione degli autovelox, previsto per il 2024. Secondo una prima stima, queste misure garantiranno introiti per circa un milione di euro l’anno. Nel piano di riequilibrio è stata inserita anche la voce sulle previsioni rispetto alle entrate per l’erogazione di servizi a domanda individuale.

Anche la mensa scolastica costerà di più

Previsto l’aumento della copertura dei costi del servizio mensa scolastica – oggi al 54% – con la tariffa piena di 5,13 euro al giorno per gli utenti con Isee maggiore ai 25mila euro o non residenti. Saranno, poi, rimodulate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico, che oggi pesa sulle casse comunali per una spesa di 720mila euro a fronte di entrate complessive, tra famiglie e contributi statali e regionali, di 59mila euro: saranno approvate nuove soglie di esenzione parziale per le famiglie con Isee superiore a 7.500 euro e azioni per l’aumento dell’utenza con nuovi percorsi dei bus. Inoltre dal 2024 anche la gestione del nido “Il Cerbiatto” sarà data in concessione.

Rimodulazione dei servizi cimiteriali

In arrivo anche una rimodulazione più stringente della concessione gratuita dei teatri cittadini mentre i servizi cimiteriali subiranno un aggiornamento delle tariffe (l’ultimo risale al 2001), con l’obiettivo, però, di tenere basso il costo delle inumazioni. Saranno ritoccate al rialzo a partire dal 2024, anche le tariffe per gli impianti sportivi. Novità anche alla voce dei fitti per le sale comunali, soprattutto quelle legate ai matrimoni civili dove sono state introdotti degli aumenti che consentiranno all’amministrazione di poter incassare somme extra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA