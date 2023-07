Zona Settelacquare, fuga di gas dalle tubature: quartiere off limits e divieto di utilizzare le auto per i residenti

Una fuga di gas dalle tubature presenti sotto il manto stradale in Zona Est, nei pressi di Settelacquare a Lecce. Strade chiuse al traffico in via precauzionale dai vigili del fuoco e per i redisenti il divieto assoluto di utilizzare le auto e spostare i mezzi fuori dai garage. L'allarme è scattato all'ora di pranzo - intorno alle 13.30 - e l'intervento di riparazione dei guasto e messa in sicurezza del quartiere si è protatto per alcune ore.

I fatti

Nella tarda mattinata di oggi - intorno alle 13.30 - nella zona a ridosso del mercato ortofrutticolo di Settelacquare i residenti della zona hanno avvertito un odore intenso di gas.

Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco. A seguito del sopralluogo i caschi rossi hanno accertato un guasto alle tubature presenti sotto il manto stradale. I vigili del fuoco hanno, dunque, provveduto ad allertare il Comune e la Polizia locale per la chiusura delle strade al traffico e sul posto sono giunte alcune squadre di operai che a metà pomeriggio erano ancora al lavoro per riparare il danno. Ai residenti è stato vietato di utilizzare le auto ma anche di spostare i mezzi dai garage.