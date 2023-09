Centrosinistra, Salvemini accelera e "sfida" gli alleati: «Primarie entro il 29 ottobre»

«Con pazienza e rispetto ho atteso l'esito del dibattito interno della coalizione di centrosinistra sulla mia candidatura a sindaco per senso di responsabilità». Ma ora il tempo dell'attesa per il sindaco uscente di Palazzo Carafa, Carlo Salvemini è terminato: «Primarie di coalizione per la scelta del candidato entro il 29 ottobre». Il primo cittadino ha dettato il nuovo timnig alla coalizione oggi in tarda mattinata dalla sala conferenze dell'open space a Palazzo Carafa.

La "sfida" agli alleati: «Primarie entro il 29 ottobre»

«Da leader di una coalizione di governo intendo offrire chiarezza e punti di riferimento a quanti stanno vivendo spaesati il dibattito che si è sviluppato in queste settimane - ha aggiunto Salvemini - Nei mesi passati ho comunicato alla mia maggioranza il dovere che avvertivo di ricandidarmi alla guida dell'amministrazione.

La mia candidatura tuttavia è a disposizione della coalizione. Non intendo impormi a nessuno né essere da ostacolo a chiunque». Dunque via libera ai "gazebo" e al voto dei cittadini per scegliere chi guiderà il centrosinistra alle amminstrative di maggio 2024. E il contestuale invito agli alleati a farsi avanti con candidature definite in tempi brevi, brevissimi: a Sinstra Italiana e ad Azione certamente, ma anche a "Lecce Popolare" e al Movimento 5 Stelle. E ultimo, solo per ordine di elencazione, il Partito Democratico naturalmente.