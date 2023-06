Monopattini e bici pieghevoli anche a bordo del trasporto pubblico, il nuovo regolamento

Monopattini e bici pieghevoli anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico a Lecce allo stesso prezzo del biglietto. Da oggi, infatti, l'azienda Sgm ha aggiornato il regolamento di vettura, disciplinandone appunto il trasporto a bordo degli autobus.

Come si può leggere nell'articolo 6 del regolamento è ammesso il trasporto di una sola bicicletta pieghevole chiusa o di un solo monopattino, anch'esso pieghevole chiuso, per passeggero.

No a bici e monopattini tradizionali

Nel regolamento sono presenti anche le misure di ingombro del mezzo pieghevole con cui salire a bordo. 80x110x40 cm a condizione che non venga arregato disagio o pericolo ad altri viaggiatori. Il nuovo regolamento specifica anche che non è consentito salire a bordo con biciclette tradizionali o monopattini non pieghevoli.