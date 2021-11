Versa liquido infiammabile su auto e poi scappa in monopattino: ripreso dalle telecamere

Con il volto coperto, e a bordo di un monopattino, ha percorso via Luigi Einaudi, e poi si è accostato ad un’auto parcheggiata e gli ha dato fuoco. È quanto è accaduto intorno alle 2 della scorsa notte a Surbo e che le telecamere di sorveglianza di un’abitazione vicina hanno immortalato in un video acquisito subito dopo dai carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Lecce.

Danneggiata, solo nella parte anteriore, una Volkswagen Golf, di proprietà di un operaio metalmeccanico di 47 anni, originario di Lecce ma residente a Surbo, che non si è accorto di nulla se non dopo essere stato avvisato da un passante che in quel momento ha notato, da lontano, qualcosa di strano e poi ha visto le fiamme sul lato destro dell’autovettura. Allertati da una telefonata alla centrale operativa sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno sedato le fiamme e i carabinieri del Comando provinciale che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati nei quali compare una persona con il volto coperto che scende da un monopattino, versa del liquido sulla Golf e poi gli dà fuoco. Saranno le indagini avviate dai militari dell’Arma, insieme ai colleghi della locale stazione, a provare ad identificare l’uomo che ha appiccato il fuoco e magari riuscire a scoprire le motivazioni del gesto, se si tratti quindi di un dispetto o di qualcos’altro che possa indirizzare le indagini in altre direzioni.

Un'altra auto bruciata a San Cassiano



Intorno alle 4 un altro incendio ha, invece, completamente distrutto una seconda auto, una Fiat Grande Punto, parcheggiata in via Poggiardo a San Cassiano e di proprietà di un ragazzo di 22 anni. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della cittadina insieme ai militari della locale stazione. In questo caso i militari dell’Arma non potranno fare affidamento sui filmati delle telecamere di video sorveglianza. Ascoltato il 22enne dovranno ora cercare di capire, nel corso delle indagini, la natura dell’incendio e se chiaramente doloso scoprire l’identità dell’autore del gesto.