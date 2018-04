Scontro sulla sicurezza: «Usate i soldi delle multe per potenziare i controlli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’episodio della rissa in Villa, secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia Michele Giordano, impone «una strategia più efficace in tema di sicurezza. La Villa Comunale dev’essere presidiata da una pattuglia della polizia municipale. Solo la presenza costante delle forze dell’ordine può far ritornare la situazione alla normalità. Non ci devono essere zone franche per soggetti che delinquono. L’amministrazione Salvemini deve farsi sentire. Non è la prima volta che succedono episodi simili. L’unica risposta è presidiare veramente il territorio e attivare più telecamere nelle zone a rischio».«Passano i mesi, ma ci troviamo a parlare sempre dei soliti temi» attacca Gaetano Messuti, del gruppo misto. «Lecce sta diventando una città a rischio e badate bene, ho volutamente detto a rischio e non pericolosa perché il declino è graduale, stiamo avendo tutte le avvisaglie del caso senza, ahimè, intervenire con polso. Più volte - aggiunge - abbiamo acceso il faro sull’emergenza sicurezza, ma tardano ad arrivare gli interventi risolutivi. Che misure intende prendere oggi il sindaco Salvemini, per evitare di leggere anche domani notizie del genere?». Messuti suggerisce di «usare immediatamente i vigili urbani attualmente impegnati negli uffici, facendo ricorso anche agli straordinari, e utilizzando a questo scopo quota parte degli introiti delle multe».Noi con Salvini, per voce del coordinatore cittadino, Mario Spagnolo, e provinciale Leonardo Calò avvisano: «Intervenga con forza l’amministrazione comunale o dovranno farlo i cittadini. La villa comunale di Lecce è ormai trasformata in un far west. Quello che una volta era il salotto cittadino, è diventato un luogo insicuro e inospitale. Chiediamo l’installazione di un posto fisso di polizia municipale con la presenza costante di almeno due o tre vigili. Purtroppo, fino ad oggi - concludono - gli agenti della Polizia Municipale in villa hanno solo impedito ai bambini di giocare a pallone o girare in bici. Occorre un cambio di passo, altrimenti ci penseranno i cittadini, i tanti papà, a garantire la sicurezza dei propri figli».