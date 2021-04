Scontro alla periferia della città: l'auto della Polizia resta incastrata fra l'albero e il muro

Impatto violento ma, fortunatamente, senza conseguenze. Coinvolte in un incidente avvenuto al rione Aria Sana di Lecce - vicino all'ospedale Vito Fazzi - una Golf e un'auto della Polizia, sezione Volanti. Proprio quest'ultima è finita incastrata fra un albero e il muro di cinta di una villa di via San Cesario, dove si è verificato il sinistro questa mattina presto.

Le cause dell'incidente

Le cause dell'incidente sono ancora tutte da chiarire, ma dalle prime notizie raccolte la Volante non era impegnata in alcun inseguimento. La vettura dei poliziotti, dopo lo scontro con la Golf, ha abbattuto un palo della fermata del bus urbano Sgm e ha finito la sua corsa incastrandosi con il vano motore fra albero e muro. Sul posto è accorsa un'ambulanza del 118, ma nessuna delle persone a bordo delle due vetture ha avuto bisogno dell'intervento dei sanitari o di un ricovero. I danni alle auto, invece, ammontano a svariate migliaia di euro.