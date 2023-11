Nuove telecamere per monitorare punti nevralgici della città: nei luoghi dove non ci sono oppure dove è necessario implementarle. Da piazzetta Alleanza e piazza Italia, da piazza Palio a piazzetta Santa Chiara. Dispositivi da attivare tramite la sottoscrizione di un nuovo Patto per la sicurezza. Palazzo Carafa punta a incrementare la videosorveglianza nelle aree più frequentate del territorio urbano di Lecce per contrastare episodi di degrado, diffusi soprattutto nelle zone della movida leccese.

APPROFONDIMENTI

LA NOVITA' Primo supermercato senza casse (né cassieri) arriva in Italia: ecco come faremo spesa nel futuro

Alcune telecamere installate ma non attive

Alcune telecamere sono già installate da tempo (ma non ancora attive), altre invece saranno posizionate a breve. A fare il punto sull’attività di monitoraggio è stato il comandante della Polizia Locale Donato Zacheo, presente ieri mattina in commissione Controllo. «Abbiamo proceduto, come annunciato, a sistemare i dispositivi elettronici in piazzetta Alleanza. Naturalmente l’accensione di questi sistemi non è automatica. Ci sono delle procedure di controllo da parte del Garante della privacy che dobbiamo rispettare. Il prossimo step sarà quello di procedere con la sottoscrizione di un nuovo Patto per la sicurezza in quanto i termini del precedente protocollo sono scaduti. All’interno del nuovo patto inseriremo nuove telecamere in varie parti della città, quindi non soltanto in piazzetta Alleanza ma anche nel centro storico».

Tra i sistemi di videosorveglianza ancora in stand-by ci sono le 17 telecamere finanziate con fondi Pon – Sicurezza 2020, già presenti tra le vie del cuore antico, nello specifico la zona della stazione ferroviaria, tra piazzale Oronzo Massari e viale Oronzo Quarta, nelle vie adiacenti Porta San Biagio e in via Libertini. Ma non solo. Oltre ai dispositivi già presenti, e di cui si attende solo l’accensione, saranno installati e accesi altri dispositivi per monitorare zone a oggi sprovviste di controllo. «Come piazzetta Santa Chiara e probabilmente piazza Palio – ha aggiunto Zacheo -. Dopo la sottoscrizione del patto, la giunta provvederà all’approvazione del documento di impatto sulla protezione dei dati personali richiesto dal Garante della privacy. Questo sarà l’ultimo passaggio, dopodiché i sistemi potranno essere attivati».

Il monitoraggio degli agenti

In attesa della messa in funzione dei dispositivi elettronici prosegue l’attività di monitoraggio da parte degli agenti con l’obiettivo di arginare fenomeni di risse, spaccio e fenomeni di vandalismo. «Piazzetta Alleanza è molto controllata sia dai vigili in borghese che dalle forze dell’ordine anche se ultimamente non abbiamo ricevuto richieste particolari di intervento – ha concluso Zacheo -. Ripeto le telecamere sono già installate e collegate al comando, ma per la loro attivazione occorre adempiere ad alcune procedure. Non possiamo dare indicazioni sulle tempistiche. Insieme con la Prefettura stiamo lavorando al nuovo Patto per la sicurezza. I tempi non sono nostri ma dipendono del Ministero degli Interni. Naturalmente noi cercheremo di accelerare il più possibile perché capiamo la necessità di avere questi sistemi». Soddisfatto il presidente di commissione Giorgio Pala che in passato aveva più volte sollecitato l’amministrazione a intervenire in una delle piazze maggiormente frequentate dai giovani. «Il problema della sicurezza in piazzetta Alleanza era diventato ormai intollerabile – ha dichiarato- , a seguito delle continue segnalazioni dei residenti della zona, per una serie di episodi di microcriminalità come disturbo della quiete pubblica, risse, spaccio, verificatisi soprattutto nelle ore serali. I controlli delle Forze dell’Ordine saranno adesso coadiuvati dalle due nuove telecamere, presto attivate, non appena il Garante della Privacy approverà il controllo».