Niente auto lungo alcuni viali della città, stalli inaccessibili e deviazioni alla circolazione stradale. Riflettori puntati sulla viabilità che durante il weekend subirà alcune modifiche dovute alla partita di serie A Lecce-Napoli, in programma oggi alle 15 allo stadio “Via del Mare”, e domani per i festeggiamenti per i due secoli dalla fondazione della Scuola di Cavalleria con cui l’Esercito e la Scuola di Cavalleria, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (Anac) e dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia (Aci).

La viabilità per Lecce-Napoli allo stadio Via del Mare

In relazione al match che vedrà impegnati i giallorossi di Roberto D’Aversa contro i partenopei di Ottavio Bianchi, sarà in vigore l’ordinanza prevista dalla Giunta comunale a inizio agosto e valida per tutte le partite di campionato che si disputano al Via del Mare. Nel dettaglio sarà consentito il libero accesso di autoveicoli e minibus Ncc in Piazzale Rozzi, nell’area Est antistante lo stadio. A disposizione 650 posti auto dei quali 63 destinati ai veicoli con pass Cude. Su Piazzale Adamo, nell’area Ovest, l’accesso sarà consentito solo ai ciclomotori, motocicli, velocipedi e veicoli di micro-mobilità elettrica, ai pass Cude e negli stalli numeri ai veicoli muniti di apposito pass rilasciato dall’Unione Sportiva Lecce con previsione di assegnazione di un numero congruo per donne in stato di gravidanza. In piazzale Adamo saranno presenti anche i mezzi di Forze di Polizia e Protezione Civile, e veicoli di servizio inerenti all’organizzazione della manifestazione sportiva. Per chi raggiunge lo stadio utilizzando mezzi a due ruote sono a disposizione apposite aree di sosta. Anche oggi sarà attivo il servizio Stadio in Bus, che permette di raggiungere comodamente e velocemente lo stadio, utilizzando il trasporto pubblico locale. Il servizio sarà attivo tre ore prima dell’inizio della partita con frequenza di dieci minuti, si fermerà per l’intera durata del match per poi riprendere a fine gara.

Parcheggi gratuiti e bus navetta

Il biglietto del bus costerà 1 euro, potrà essere acquistato nelle rivendite autorizzate, sulle app myCicero, TicketAppy e DropTicket o a bordo dei mezzi (con sovrapprezzo di 50 cent). Il servizio prevede le seguenti fermate: Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti.

Viali e strade chiuse per la parata della Cavalleria

In vista dei festeggiamenti della Scuola di Cavalleria, invece, la Polizia locale ha disposto una serie di ordinanze, a firma del comandante Donato Zacheo, con tutte le limitazioni alla circolazione che risultano necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza delle iniziative. Domani lo sfilamento a piedi dei bersaglieri partirà alle 17 e avrà il seguente percorso: piazza Rizzo, via Palmieri, Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, piazza Sant’Oronzo, e ritorno fino a piazza Rizzo. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore già dal mattino. Dalle 6 alle 14 corte Licci sarà vietata al parcheggio e riservata alla sosta dei veicoli previsti per la manifestazione. Anche su via Calasso è previsto il divieto di fermata (lato destro, in direzione di marcia piazza del Bastione/Obelisco). Dalle 9 e fino al termine della manifestazione anche parte di piazza Rizzo sarà off-limits alle auto: saranno in vigore una serie di deviazioni per permettere alle auto in uscita di non intralciare l’evento. Stop ai mezzi anche su viale Calasso e via Vito Carluccio: le vetture saranno indirizzate verso percorsi alternativi. Durante il passaggio della parata ci sarà la sospensione della circolazione veicolare in viale Porta D’Europa. Anche viale De Pietro, nel tratto compreso tra via Argento e piazza Del Bastione, in entrambi i sensi di marcia, è previsto il divieto di transito a tutti i veicoli. Dalle 17, invece, è fissata la sospensione della circolazione veicolare, limitatamente al momento del passaggio dei partecipanti, lungo piazza Rizzo, via Palmieri, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, piazza Sant’ Oronzo.

