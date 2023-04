L’obiettivo resta lo stesso: terminare i lavori in corso su via Alvino per la riqualificazione della strada e la posa in opera del basolato entro fine giugno. Scadenza inderogabile e necessaria a liberare la strada in tempo utile per non intralciare il passeggio di turisti e visitatori nel cuore di Lecce. Ma anche e soprattutto per non ostacolare le attività commerciali e di ristorazione durante la stagione estiva.

La battuta d'arresto

Eppure la battuta d’arresto al cantiere delle ultime settimane - uno stop di 15 giorni - ha allarmato e non poco esercenti e titolari delle attività che affacciano sula strada dove sono in corso l’opera di messa in sicurezza dell’asfalto a ridosso dell’Anfiteatro romano, dove si rilevano particolari condizioni di dissesto della pavimentazione.

Cantiere che ora è pronto a ripartire. «Già da domani (oggi, ndr) l’impresa incaricata sarà nelle condizioni di riprendere i lavori» ha fatto sapere nelle scorse ore il responsabile unico del progetto, l’architetto Silvio Cillo. Poi la specifica del tecnico circa le ragioni alla base dello stop temporaneo del cantiere, anche alla luce di un incontro tecnico convocato nella mattinata di ieri a Palazzo Carafa.

La riunione

Riunione alla quale hanno preso parte gli assessori ai Lavori Pubblici, Marco Nuzzaci e al Turismo, Paolo Foresio. «Secondo quanto indicato dalla Soprintendenza in relazione alla posa in opera del basolato - ha fatto sintesi l’architetto - il materiale da utilizzare non deve contenere cemento ma calce. Proprio come si faceva una volta. Tuttavia tale materiale è di difficile reperimento: sono poche le aziende in Italia a produrlo e i tempi di attesa per le consegne sono più lunghi». Ma alla base della temporanea interruzione del cantiere ci sarebbe stata anche una questione legata al reperimento di personale qualificato per la posa in opera del basolo. «Una volta reperito il materiale per procedere alla posa in opera dei basoli - ha aggiunto Cillo - l’impresa ha avuto difficoltà a reperire personale specializzato nelle operazioni. Basolatori esperti che sono stati ingaggiati nei giorni scorsi e che si metteranno al lavoro nel tratto di via Alvino interessato ai lavori già nelle prossime ore».

Il cantiere è pronto a ripartire oggi

Secondo quanto riferito dall’impresa al rup (responsabile unico del procedimento), il cantiere è già pronto a ripartire nella giornata di oggi e i lavori proseguiranno anche domani. «Dal prossimo mercoledì, 27 aprile, si metteranno al lavoro due squadre che porteranno avanti i cantieri senza ulteriori stop tanto lungo via Alvino quanto in via della Sinanoga, ugualmente interessata all’opera di ribasolatura. Per quanto ci riguarda continueremo a seguire con la massima perizia l’intervento affinché si rispettino i tempi previsti dal capitolato» conclude Cillo.

Rispetto del timing che è in cima all’agenda di Palazzo Carafa. Del resto gli uffici dell’ente già nei giorni scorsi avevano proceduto a inviare alla ditta una diffida rispetto alla tempistica dei lavori e alla ripresa del cantiere. Rigore che conferma anche l’assessore Nuzzaci: «Entro la fine di giugno i lavori dovranno essere terminati e l’area di cantiere dovrà lasciare spazio al nuovo tratto di via Alvino» ha confermato.

Lavori che riprenderanno lungo via Verdi, invece, a metà settembre per essere completati entro dicembre. Il termine ultimo per il progetto di mitigazione, infatti, è fissato per la fine del 2023.