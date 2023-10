West Nile, un nuovo caso nel Salento: nuovi interventi di disinfestazione

Un nuovo caso di West Nile a Lecce, stavolta in città. Dopo quello segnalato qualche giorno fa nella marina di Torre Rinalda, il sindaco Carlo Salvemini ha ricevuto ieri identica segnalazione dal direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl di Lecce, Alberto Fedele, per un cittadino di 77 anni residente al quartiere Salesiani.

West Nile, secondo caso a Lecce: la comunicazione della Asl

“Dall’indagine epidemiologica – scrive Fedele - risulta verosimileche il paziente sia stato punto dal vettore in area differente (Comune del Sud Salento) da quella di residenza.

Tuttavia in fase d'incubazione e fino alla comparsa dei sintomi l'interessato, oltre ad aver soggiornato nell'abitazione di residenza, ubicata nel quartiere Salesiani a Lecce, ha frequentato anche la zona di Torre Chianca”.



Per questo, come già è stato fatto per il caso scoperto a Torre Rinalda, il Comune procederà con urgenza all'adozione di tutte le misure di contrasto alla diffusione della malattia che “avviene tramite un vettore ematofago (zanzara)” non solo nel quartiere Salesiani, ma in tutta la città e nella marina di Torre Chianca.

Gli interventi di disinfestazione a Lecce



In particolare saranno effettuati:

intervento antialare abbattente con primo intervento immediato seguito da altri 2

interventi a distanza di 7 e 21 giorni dal primo;

interventi antilarvali nelle caditoie e nei canali nonché in

eventuali aree palustri viciniori;

rinforzo della campagna di comunicazione nei confronti dei cittadini

Il sindaco Salvemini, con l'ordinanza, ha incaricato degli interventi la ditta COLSERVICE Srl di Nardò.