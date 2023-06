Lecce, minaccia i genitori per denaro: interviene la polizia, la nonna si sente male

Avrebbe vessato i genitori con richieste continue di somme in denaro (30 e 50 euro) per comprare la droga. Avrebbe lanciato, in stato di ubriachezza, un apribottiglie in ferro contro la madre e minacciato il padre di sparargli. Con l'accusa di maltrattamenti ed estorsione è finito in carcere un 32enne di Lecce, già noto alle forze dell'ordine.

La difesa

L'uomo, interrogato dal giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari, ha negato le accuse, ammettendo di aver soltanto minacciato i famigliari, ma escludendo qualsiasi atteggiamento violento. E' difeso dall'avvocato Alessandro Stomeo. Il 32enne è stato arrestato in flagranza dai poliziotti della questura di Lecce. Sul posto anche il personale sanitario del 118 per prestare soccorso alla nonna che, per i fatti, è stata colta da malore.