Via i cani a chi li usa per fare accattonaggio: tre interventi della polizia locale. E un cucciolo ha già trovato casa

Le segnalazioni di cittadini e amante degli animali hanno avuto la meglio. La polizia locale di Lecce ha già effettuato i primi interventi contro l'accattonaggio e il maltrattamento di cani utilizzati, nelle strade cittadine, per chiedere l'elemosina. Accade spesso in città soprattutto in determinate zone. La polizia locale di Lecce è intervenuta - in via Trinchese, piazza Italia e villa comunale - per "togliere" i cani a chi fa accattonaggio.

Il primo intervento



Martedì sera la Polizia locale in collaborazione con il servizio veterinario della ASL, è intervenuta intorno alle 19.30, in via Trinchese, all’altezza con via Filzi dove c'era un uomo che faceva accattonaggio con due cani tenuti legati con una grossa catena ad una saracinesca.

All'uomo sono stati contestati due verbali ai sensi del regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

Il secondo intervento in Villa



Accertamento amministrativo anche per una donna che era in Villa comunale con tre cani molossi negati alla catena, «in condizioni non idonee alla tutela del benessere degli animali», spiega la municipale.

Il terzo intervento

In piazza Italia, nel pressi del Monumento dei Caduti, invece un uomo si aggirava con otto cani al guinzaglio, tre dei quali cuccioli. Con l’ausilio del servizio Asl di recupero randagi e di una volante della Questura e subendo le minacce e la resistenza di un gruppo di uomini e donne abituali frequentatori degli spazi retrostanti il Monumento ai Caduti, gli agenti sono riusciti a prelevare e portare in clinica i tre cuccioli, di età tra i tre e i quattro mesi, per sottoporli ad un controllo medico-veterinario per verificare le loro condizioni di salute. L'uomo è stato sanzionato ma nei suoi confronti si procederà anche con una denuncia per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

L'indomani mattina, la polizia locale è tornata in piazza Italia insieme ad una pattuglia dei carabinieri intervenuti per sgombrare l'areautilizzata come dormitorio da alcuni senzatetto che hanno opposto resistenza e aggredendo due agenti che sono dovuti ricorrere alle cure mediche.

Il plauso della associazioni

I cuccioli "sequestrati" dalla municipale dopo i controlli in clinica veterinaria sono stati condotti presso il Rifugio di Aura. Uno dei cuccuioli, fanno sapere dalla struttura è stata quasi subito affidata in custodia ad una famiglia e «ci auguriamo che anche l'altra piccola possa lasciare il Rifugio quanto prima. Ringraziamo tutti voi che con le vostre segnalazioni avete permesso di mettere in salvo questi scriccioli meravigliosi ma vi preghiamo di non dare soldi a queste persone e di continuare a segnalare perché abbiamo solo iniziato e la strada è ancora lunga».