Chiude il cane in auto sotto il sole e va a fare il bagno a mare: denunciata proprietaria

Ha lasciato il suo cane chiuso in auto sotto il sole cocente della litoranea per andare a fare il bagno nel mare di San Pietro in Bevagna, in provincia di Taranto. L'animale sofferente, si tratta di un volpino, è stato notato da un passante che ha avvisato i carabinieri. Sul posto sono piombati i militari del nucleo radiomobile di Manduria. I militari e i vigili del Fuoco hanno forzato la portiera e hanno soccorso lo sfortunato il cagnolino. Poco dopo è stata individuata la proprietaria. Si tratta di una donna di ottant'anni che è stata denunciata per “abbandono di animali”.

L'intervento

In particolare, la donna avrebbe lasciato il suo volpino, all’interno dell’abitacolo della sua macchina, mentre era in spiaggia a San Pietro in Bevagna.

I soccorsi

A causa dell’altissima temperatura e del conseguente riscaldamento dell’abitacolo, all’arrivo dei militari e dei Vigili del Fuoco, intorno alle 16 l’animale versava in condizioni di grave sofferenza.

E' stata forzata immediatamente la portiera dell’auto, liberando in questo modo il cagnolino. Nell’attesa dell’arrivo del personale veterinario, l’animale è stato portato subito all’ombra ed è stato dissetato. Poco dopo, sul bagnasciuga, è stata individuata la proprietaria, che, come detto, è stata denunciata a piede libero.