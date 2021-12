Lecce, 25 malati bloccati sulle lettighe in Pronto soccorso: stop agli arrivi in ambulanza

Sold out il Pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Stop agli accessi dei pazienti in arrivo con le ambulanze del 118. Lo ha stabilito il primario Silvano Fracella nella giornata di ieri dopo avere constatato che alle nove del mattino c’erano 25 pazienti in attesa di essere ricoverati. Tutti pazienti avanti con gli anni. E gli uni accanto agli altri, poiché questa emergenza non consente - ha sostenuto questo il dirigente medico in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati