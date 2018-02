Non mandava il figlio a scuola, madre salentina assolta: "Non è reato"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Se i genitori hanno l’obbligo di mandare i figli a scuola fino al compimento dei 16 anni, non sono previste sanzioni penali per la violazione di questo decreto legislativo. Perlomeno dalla scuola Media in poi. E’ un principio ricordato nella sentenza che ha assolto una donna di Trepuzzi dall’accusa di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori: «In seguito all’emanazione del decreto legislativo 212/2010, l’articolo 8 della legge 1859/1962, è stato definitivamente abrogato. Rendendo privo di un riferimento normativo anche la violazione dell’obbligo scolastico della scuola secondaria di primo grado», ha precisato nella sentenza il giudice di pace Maria Aventaggiato.In altri termini, il legislatore non ha previsto conseguenze sul piano penale per la violazione dell’obbligo di istruzione. Nemmeno con le ultime tre modifiche del 2003, del 2007 e del 2010. Non è reato lasciare i figli a casa e non mandarli alle scuole medie. Anche se persiste l’obbligo.Se n’è discusso a Lecce nel processo nato dall’inchiesta della Procura, sulla segnalazione partita dal dirigente dell’istituto comprensivo di Trepuzzi. Siamo nel 2015, il preside mise al corrente i Servizi sociali ed i carabinieri delle assenze prolungate di un ragazzo che frequentava allora la seconda Media.Il fascicolo finì in Procura per poi trovare come sede di competenza il giudice di pace. Il processo si è concluso nei giorni scorsi ed ha visto accusa e difesa chiedere l’assoluzione dell’imputata. Per ragioni diverse, tuttavia: il viceprocuratore onorario (vpo) Antonella Pasquino ha ritenuto prioritarie le difficili condizioni di vita della famiglia dell’imputata. Madre di dieci figli, con abitazione di Casalabate dove non c’era il servizio di bus scolastico per Trepuzzi. Come avrebbe potuto fare la donna ad accompagnare ed andare a riprendere ogni giorno il figlio a scuola? Per questo il vpo ha chiesto l’assoluzione per lo stato di necessità.“Il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, è la formula invocata dal legale dell’imputata, l’avvocato Christian Quarta, dopo aver depositato la sentenza della Corte di Cassazione che ha assolto una coppia di coniugi finita sotto processo con la stessa e condannata in primo grado.