Lecce, il mistero della Madonna col manto etnico

LECCE - Non è passato inosservato in una chiesa del centro storico di Lecce l'inusuale manto indossato dalla Madonna in una delle navate. Invece del solito tulle di colori pastello, la statua della Vergine è infatti adornata da un meraviglioso manto etnico a motivi decisi.



Lo scatto, di Maria Agostinacchio, è stato realizzato nella chiesa di Santa Elisabetta, poco lontano da Porta Rudiae, un quartiere ad alta densità etnica e potrebbe testimoniare il dono di una delle comunità africane della zona alla parrocchia.



Di fatto il colpo d'occhio è d'impatto e anche la sua lezione di vita su integrazione e meticciato. Ultimo aggiornamento: 15:29