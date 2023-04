Tribunale in lutto a Lecce: morto il giudice Paolo Moroni. Colpito da infarto prima di arrivare in via Brenta

Tribunale in lutto a Lecce: è morto il giudice Paolo Moroni. Era atteso in via Brenta in Tribunale ma non è mai arrivato. Il giudice, candidato in passato anche al Csm, pare abbia accusato il malore mentre si trovava in auto per recarsi a Lecce da Monteroni.

Immediatamente è stato chiamato il 118 ma all'arrivo dei soccorsi per il magistrato non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio dei colleghi e degli avvocati del foro che ne ricordano la preparazione e la sua competenza. Moroni, 57 anni, era in servizio alla sezione Commerciale del tribunale Civile di Lecce.