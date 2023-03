Jerry Calà, infarto nella notte a Napoli: sottoposto a un intervento di angioplastica, è fuori pericolo

Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore, 71 anni, si trovava a Napoli per le riprese di un film, quando è stato colto da malore all'hotel Santa Lucia dove alloggiava. Calà è stato trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per un infarto. Qui è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Il decorso sembra essere buono.

Come sta

«Le sue condizioni - informa il suo entourage -, sono buone. Si confida in un recupero veloce - si legge ancora - e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization. L'attore sarà dimesso nei prossimi giorni, forse già domani, per tornare a casa per un periodo di riposo. Calà non si trova in terapia intensiva, è tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film».

Il film

Il popolare attore è a Napoli per le riprese di un film ambientato proprio tra la nostra città e Ischia, "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema". Calà in recenti interviste aveva espresso tutto il suo amore per la Campania: "Monte di Procida luogo straordinario e voglio rilanciare Ischia".