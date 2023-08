Lecce-Lazio, i consigli del club per evitare lunghe code e traffico. Riapre il parcheggio della Tribuna Est

Oltre 20mila abbonati e quasi soldout per il debutto contro la Lazio: il Lecce fa il pieno di entusiasmo in vista della prima giornata di campionato. E il club lancia alcuni consigli ai propri tifosi per evitare code e traffico in tilt domani sera nella zona dello stadio. «Raggiungere lo stadio con congruo anticipo, almeno 1 ora e mezza prima dell’inizio della gara; l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 18.15; prediligere il servizio di trasporto pubblico locale “Stadio in Bus” con fermata all’altezza della rotatoria Via Carlo Leo/S.P 364 Lecce – San Cataldo; utilizzare le aree parcheggio presenti presso Piazza Madre Teresa di Calcutta, l’area mercato settimanale Via Bari e largo Settelacquare con uscita consigliata n. 8 Tangenziale Est (indicazioni Mercato ortofrutticolo)».

Vi è anche il servizio stadio in bus, che permette di raggiungere lo stadio in maniera piuttosto semplice con i mezzi pubblici. E da quest'anno è nuovamente aperto il piazzale Rozzi (Tribuna Est) per 600 auto.