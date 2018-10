La moglie del “re dei cornetti” morto in un incidente stradale: «Ritroviamoci per ricordare il mio Luca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tutti insieme per ricordare Luca». Venerdì 19 ottobre, intorno alle ore 22, a Lecce sarà ricordato Luca Capoccia, il “re dei cornetti” morto la notte dl 30 agosto scorso in un incidente stradale. Un personaggio conosciutissimo, "re della notte" leccese ma anche esperto fotografo e appassionato di biliardo. E' stata la moglie Anna, con un post comparso su Facebook a invitare i tanti amici di Luca a ritrovarsi venerdì 19. «Ho il piacere di poter riunire i tanti amici di Luca Mio ha scritto -. Un'occasione per far festa e far rivivere il suo sorriso dentro ad ognuno di noi...Il mio più grande orgoglio essere la moglie di un uomo indimenticabile..... e con altrettanto orgoglio voglio donare il mio abbraccio ad ognuno di voi». La Cornetteria di Luca, in viale Alfieri, è da molto tempo un punto di riferimento del "popolo della notte" leccese.