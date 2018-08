Sbanda con l'auto e si schianta, muore il "re dei cornetti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto nella notte sulla strada che collega Minervino con Giuggianello: a perdere la vita il 44enne leccese Luca Capoccia, gestore del noto locale "Cornetteria di Notte".L'uomo, molto noto in citta per essere il gestore di uno dei locali storici e anche per la sua passione per la fotografia, era a bordo della sua Smart quando, forse a causa di un malore (già in passato pare avesse subito un infarto), ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada. La vettura si è ribaltata e lui è stato sbalzato fuori dell'abitacolo. A nulla sono valsi I soccorsi.Il 44enne sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto, per I rilievi I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie.Secondo quanto accertato dagli investigatori, Luca Capoccia, appassionato anche di biliardo, stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata a Minervino, paese dove frequentava una sala da biliardo. Nelle prossime ore si svolgeranno i funerali.