Incidente sulla tangenziale Est: auto incastrata nel guardrail

Ha rischiato la vita in un incidente stradale sulla tangenziale est di Lecce. Ha preso in pieno il guardrail che si è infilato nell'auto sfondando il parabrezza e mancando di pochi centimetri il malcapitato autista. La vettura, guidata da un 50enne di Surbo, ha proseguito la sua corsa rimanendo incastrata nella barriera di protezione della tangenziale est all'altezza dell'uscita 8/A in direzione Maglie. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 118 intervenuto sul luogo dell'incidente.

Sul posto anche gli agenti della municipale e i vigili del fuoco. Traffico rallentato per consentire i rilievi del caso.