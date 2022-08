Incidente stradale sulla tangenziale Est: auto contro guardrail

Auto contro guardrail. L'ennesima sulla tangenziale Est di Lecce. Un altro incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla tangenziale all'altezza dello svincolo per lo Stadio-Mercato Bisettimanale.

L'impatto sulla tangenziale

Secondo una prima ricostruzione in conducente dell'auto avrebbe perso il controllo della macchina, una Peugeot 208, che è andata sbattere prima contro il new jersey che delimita lo svincolo e ha poi finito la sua corsa contro il guardrail, questa volta senza trapassare l'abitacolo. Il guardrail ha tuttavia distrutto completamente il parabrezza dell'auto mandandolo in frantumi.

Il conducente dell'auto e il passeggero sono rimasti fortunatamente illesi anche se terrorizzati dall'impatto. Il conducente, che tuttavia sarà sottoposto all'alcol test, ha riportato un trauma cranico non commotivo ed è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai medici del 118 giunti sul posto dopo la segnalazione del sinistro.

I precedenti

Solo un mese fa, a poche centinaia di metri dallo svincolo Stadio, un'auto fu trafitta dal guardrail causando la morte della maestra Alessandra Musolino.