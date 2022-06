Maestra trafitta dal guard rail in tangenziale: un indagato. Incidente sulla Ovest: due persone in ospedale

Ancora un incidente registrato nel pomeriggio sulla tangenziale di Lecce. Questa volta è accaduto sulla Ovest, in direzione Brindisi. Due le auto coinvolte: entrambi i conducenti delle auto sono stati trasportati in codice giallo uno presso l'ospedale di Gallipoli e l'altro in ospedale di Copertino. I due sono stati sottoposti al controllo alcolemico.

Inchiesta dopo la morte della maestra d'asilo

Intanto a seguito della morte della maestra d'asilo, Alessandra Musolino, morta dopo un incidente stradale sulla tangenziale Est di Lecce trafitta dal guardrail, il dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Lecce, Giovanni Puce, è stato iscritto nel registro degli indagati in qualità di responsabile della gestione della sicurezza del tratto di strada in cui si è verificato l'incidente. Il pubblico ministero Luigi Mastroniani ha disposto una consulenza tecnica che possa far luce sui fatti accaduti che hanno portato alla morte la 28enne. Domani (30 giugno), Mastroniani conferirà l’incarico all’ingegnere Antonio Caricato che dovrà verificare la conformità del guardrail della tangenziale est (di competenza del Comune di Lecce) e verificare le norme di sicurezza stradale.