Incidente stradale in centro a Lecce: auto contro una vespa. Un ferito

Incidente stradale in pieno centro a Lecce: scontro tra vespa e auto in zona a traffico limitato. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi - 26 aprile - in centro storico: per cause ancora tutte da stabilire una Vespa è entrata in collisione con un'auto guidata da un residente che stava rientrando a casa all'incrocio tra via Principi di savoia e Piazzetta Baglivi.

Dopo lo scontro il motociclista, oroginario di Copertino, è rimasto ferito e trasportato in codice verde presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto i medici del 118 e la polizia locale per i rielievi del caso.