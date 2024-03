Suggestione e tradizione per l'adorazione del Salento Sepolcro

Grande suggestione a Lecce per il rito dell'adorazione del Santo Sepolcro che si è rinnovato anche quest'anno. I fedeli leccesi non hanno rinunciato alla tradizione e si sono riversati nelle chiese in attesa della Risurrezione di Cristo.



In tanti hanno partecipato alla messa in Duomo del Giovedì Santo celebrata dal vescovo della città Monsignor Michele Seccia. Nelle chiese: fiori, candele, drappi e tanto pathos hanno accompagnato la notte del giovedì santo che ha lasciato spazio all’adorazione e alla preghiera dei fedeli.

A lasciare aperte le porte: il Duomo, la basilica di Santa Croce e la chiesa di San Matteo e il suggestivo Sepolcro di Santa Croce.