Addio Pierr, commozione e applausi ai funerali del 16enne morto in strada il giorno del suo compleanno

Ultimo saluto commosso nella chiesa di Santa Maria della Porta a Lecce dove si sono tenuti i funerali di Pierr, il 16enne italoafricano rinvenuto privo di vita, l’alba dell’8 novembre scorso, su via Duca D’Aosta a Lecce, dopo aver trascorso la serata con amici per festeggiare il suo compleanno. La morte avvenuta, questo il responso dell'autopsia, per una crisi cardiaca.

Un lungo corteo di amici hanno accompagnato il feretro partito da Vito Fazzi di Lecce, poi il passaggio in via Duca D'Aosta e in via Colonnello Costadura dove il ragazzo è stato ritrovato senza vita. Saluti e applausi al passaggio della bara con tanto di fumogeni e fischetti. In chiesa invece la bara è stata accolta da un sottofondo di musica tribale, mentre all'uscista sono stati sparati fuochi d'artificio.