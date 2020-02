Ultimo aggiornamento: 20:45

La scena non è quella dei supermercati presi d'assalto che abbiamo visto altrove ma anche i pugliesi sono preoccupati per il Coronavirus e si stanno organizzando. E anche se non si è registrato nemmeno un caso in tutta la Puglia, i supermercati della città sono stati presi d'assalto nel weekend e anche nella giornata di oggi. Dall'Eurospin all'Md, dalla Conad alla Lidl, i punti vendita hanno registrato un aumento considerevole della clientela. Che si è concentrata soprattutto su un prodotto: il gel per la disinfezione delle mani. Che sembra ormai introvabile, e ancora non si sa quando arriveranno nuove scorte. Introvabili anche alcol e altri prodotti igienizzanti. Se i commercianti appaiono perplessi, dal punto di vista dei clienti il motto sembra essere: "Non si sa mai". Con questo spirito i leccesi stanno facendo incetta di pasta, acqua, prodotti in scatola e a lunga conservazione, latte. Non è chiaro come evolverà la situazione nei prossimi giorni: tutto dipenderà, ovviamente, dalla diffusione del virus.A Brindisi la situazione è rimile: del tutto vuoto lo scaffale di alcol e altri prodotti per l'igiene.