Sicurezza, cosmetici nocivi alla salute: oltre 5mila prodotti contraffatti sequestrati dalla finanza. Due denunce

Guerra alla contraffazione, la guardia di finanza di Lecce nei giorni scorsi ha intensificato i controlli in materia di contrasto alla contraffazione, alla tutela del made in Italy, alla sicurezza dei prodotti ed alla tutela del diritto d’autore. I Finanzieri del Gruppo di Lecce, nel corso di un controllo all’interno di due esercizi commerciali a Lecce, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale oltre 5mila articoli, tra cui carte da gioco e prodotti per la persona, ritenuti contraffatti.

I controlli in due esercizi commerciali



Tra questi circa 500 confezioni di flaconi di cosmetici contenenti il "butylphenyl methylpropional", un composto chimico comunemente usato come fragranza sintetica nei deodoranti, bagnoschiuma, shampoo e profumi vari. Poiché la sostanza, più comunemente conosciuta come "lilial", è stata ritenuta cancerogena e tossica, dal 1° marzo 2022 ne è stato vietato l’utilizzo con Regolamento UE 2021/1902.

Sono in corso approfondimenti al fine di riscontrare eventuali irregolarità di natura fiscale connesse alla vendita di tali prodotti.

I responsabili dei due esercizi commerciali sono stati denunciati.