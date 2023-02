Crolli al campanile, nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco con il drone

Nuovo check up per il campanile del Duomo di Lecce. Questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo con drone, per monitorare la situazione del monumento a seguito dei danni causati dal maltempo di sabato scorso e che ha provocato il distacco di alcuni frammenti di uno dei simboli della città.

Campanile alto 68 metri, tra i più alti in Europa

Una squadra del Nucleo SAPR – Sistemi aeromobili pilotaggio remoto – ha passato in rassegna con un drone i quattro lati del campanile, verificando le condizioni della maestosa torre campanaria, alta 68 metri e che si eleva per un totale di cinque piani.

Danni tra il quarto e il quinto piano

Qualche giorno fa c’era stato un sopralluogo con drone da parte dei tecnici dell’ufficio diocesano Beni culturali che avevano confermato danni tra il quarto e il quinto piano. E poi zone deteriorate da sistemare. Già nei prossimi giorni dovrebbero essere montate le prime impalcature solo nella parte alta del campanile. Presto saranno eseguiti gli interventi di messa in sicurezza e recupero del bene.