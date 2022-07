Lecce, piovono calcinacci in piazza Sant'Oronzo: nessun ferito, area transennata

Forse per il forte vento o per il maltempo di ieri: in Piazza Sant'Oronzo, angolo con via Augusto Imperatore, alcuni pezzi di un balcone sono volati giù. I calcinacci sono caduti per terra, fortunatamente in quel momento non passava nessuno da lì e non ci sono stati feriti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Lecce, che hanno recintato la zona (con le transenne, così come si presenta ora). Interdetto il passaggio ai pedoni.