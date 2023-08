Cade un pezzo della recinzione in ferro del Coni: sul posto vigili del fuoco. Strada bloccata

Giù la recinzione del Coni a Lecce: la struttura in ferro è crollata sulla strada. Area messa in sicurezza. È accaduto questa mattina intorno alle 8.30 in via Smaldone dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Lecce. La ricenzione in ferro, circa 50 metri lineari, ha ceduto cadendo sulla strada. Fortunatamente in quel momento non passava alcuna auto.



I vigili del fuoco hanno inibito il transito veicolare e delimitato l'area sino alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento.