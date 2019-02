Paura a scuola, cavo dell'alta tensione cade sul cancello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARDO' - Momenti di paura in serata in una scuola elementare di Nardò. A causa del forte un cavo elettrico dell'alta tensione si è improvvisamente staccato dal prospetto finendo sul cancello di ferro di ingresso all'area della scuola.Ad accorgersi di quanto accadeva sono stagli agenti della Polizia locale che hanno transennato le vie sulle quali si affaccia l'edificio scolastico per impedire il transito a mezzi e pedoni sgomberando la palestra dove erano in corso le lezioni di basket.Solo con l’intervento dei tecnici dell’Enel si è appurato che il cavo era dismesso da tempo, quindi non "trasportava" energia elettrica, e che quindi non avrebbe potuto arrecare danni a nessuno. I tecnici hanno così provveduto a mettere gli impianti in sicurezza e a rimuovere l'inutile cavo. Sul posto sono intervenuti anche i responsabili dell'ufficio tecnico del Comune.