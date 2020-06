Notte di fuoco in città, l'auto si incendia davanti casa: malore per la proprietaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua macchina prende fuoco sotto casa e la proprietaria viene colta da malore. È successo ieri sera a Lecce in via Michele Saponaro, poco dopo le 22.30. Le fiamme hanno avvolto una Renault Clio e per spegnerle è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Sul posto anche una pattuglia delle Volanti e un'ambulanza del118 per assistere la donna. Le fiamme si sono sprigionate dal vano motore, per questo dovrebbe trattarsi di un corto circuito, ma al momento si stanno valutando tutte le ipotesi.