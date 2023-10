Architetti, spaccatura interna al Consiglio dell'Ordine: si dimettono in sette

Assenza dell'Ordine su temi importanti per la professione, assenza di comunicazione e scelte non condivise. Sono queste le ragioni che hanno portato alla spaccatura interna al Consiglio dell'Ordine degli architetti della provincia di Lecce. In sette - su 15 - hanno presentato le dimissioni.

Chi si è dimesso

Nella giornata di venerdì si sono dimessi sette dei quindici membri del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Lecce: Giuseppe Bortone, vicepresidente, Elisa Conversano, Annalisa Malerba, Olga Malorgio, Sergio Pacella, Danilo Rizzo e Antonio Zunno.

I motivi della scelta



«Tra le motivazioni delle dimissioni emergono la forte assenza dell’Ordine sui temi importanti per la professione e gli iscritti, la tutela del territorio e la mancanza di collegialità nelle scelte tematiche - spiegano i sette dimissionari - L’assenza di comunicazione all’interno del Consiglio ha reso pressoché impossibile partecipare attivamente alle scelte strategiche ed istituzioni dell’Ordine, limitando l’attività dei consiglieri a mera ratifica di quanto già svolto e stabilito».



«Tutti i tentativi di evidenziare tale difficoltà portati avanti dai consiglieri dimissionari hanno trovato labili riscontri dal resto dei componenti del Consiglio, portando a soluzioni palliative che poco e niente hanno migliorato le attività del Consiglio - scrivono in una nota gli ex consiglieri - Non ritenendo tale ruolo rappresentativo del mandato che gli scritti avevano affidato, il gruppo di consiglieri ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni».