Mazzini, ponte tra galleria e piazza gara da 1 milione entro novembre

Ancora poche settimane di attesa. Poi entro fine di novembre sul portale dell’ordine degli Architetti dovrebbe essere pubblicato il concorso nazione di progettazione per il restyling di Galleria Mazzini a Lecce. In queste giorni l’ordine nazionale dei professionisti è al lavoro per aggiornare i termini del bando al nuovo Codice degli appalti e dei contratti pubblici. Poi la fase di presentazione delle idee entrerà nel vivo.

Il progetto



Un progetto ambizioso del valore complessivo di un milione di euro di risorse proprie che Arca Sud Arca Sud Salento - ente proprietario dell’immobile nel cuore commerciale della città - ha inteso mettere a disposizione per rifare il look a uno degli edifici simbolo di Lecce. Tutti i dettagli sono stati illustrati lo scorso aprile dai vertici leccesi dell’Agenzia regionale per la Casa e l’Abitare lo scorso aprile, in partnership con l’ordine degli Architetti della provincia di Lecce presieduto da Tommaso Marucci.

Il collegamento



Nel dettaglio le linee guida dell’idea progettuale passano attraverso il collegamento dell’area di piazza Mazzini al marciapiede prospiciente la galleria. E ciò al fine di realizzare una zona totalmente pedonalizzata. Ma tra le ipotesi sulle quali i progettisti dovranno lavorare c’è anche la possibile chiusura dello spazio che affaccia sulla piazza da un lato e su via Braccio Martello dall’altro, per replicare anche a Lecce il modello di quella che a Roma è la Galleria Alberto Sordi. Insomma, il salotto buono della città. Tra le ipotesi un sistema di porte scorrevoli o soluzioni analoghe in grado di proteggere gli spazi interni dal vento e dagli agenti atmosferici. Ma anche al fine di garantire maggiore sicurezza e vigilanza durante le ore notturne

Un’idea che ritorna a distanza di un decennio e per la quale nei mesi scorsi Arca Sud Salento ha annunciato di aver individuato le risorse: circa un milione di euro. «Ma se la qualità del progetto dovesse essere tale da richiedere investimenti maggiori, il nostro impegno ad andare in questa direzione non mancherà. Anche per la galleria, inoltre, sarà replicato il modello del concorso di idee in forma anonima già sperimentato per l’ex Galateo» aveva annunciato il commissario straordinario dell’ente, Alberto Chiariacò.

Il parcheggio

Tempi per il cantiere? Due anni. E termine dei lavoro fissato al massimo entro il 2026. Il primo step passerà attraverso il restyling dell’edificio risalente agli anni ‘60 che a oggi mostra tutti i segni dell’età. A partire dalla pavimentazione - blocchi di marmo ormai logori, ingrigiti e degradati in più punti - e sino alla “gabbia” di ferro al centro della galleria, installazione ormai desueta e arrugginita in più punti. Per la sua connotazione di spazio aperto, inoltre, la galleria non garantisce quei livelli di sicurezza invocati dai proprietari di appartamenti e uffici ai piani superiori dell’edificio. Previsti, inoltre, lavori di rifacimento della pavimentazione, un nuovo sistema di illuminazione ma anche arredi urbani più congeniali alla nuova vocazione commerciale e di aggregazione della galleria. Ma a tornare sotto i riflettori a distanza di anni è l’idea di pedonalizzare il tratto di strada che unisce via Trinchese con via Oberdan, prospiciente la Galleria Mazzini, via Lamarmora. E ciò al fine di realizzare un percorso pedonale che consenta una più agevole e omogenea fruizione dello spazio coperto e scoperto. Insomma, un ponte pedonale tra la galleria e la piazza.



Ma c’è di più. Con il restyling di Galleria Mazzini potrebbe tornare alla ribalta l’idea di parcheggio interrato da 40 posti auto da mettere al servizio dello shopping. Un’area sosta in chiave “green” con la possibilità di noleggiare bici e monopattini elettrici. Una idea che, se realizzata, offrirebbe alla città stalli importanti in un quartiere da sempre alla ricerca di nuove strisce blu. «È un progetto, quello del parcheggio interrato, che non abbiamo mai abbandonato - aveva dettagliato Chiaricò nei mesi scorsi -. La nostra volontà, come annunciato, è far partire la progettazione della galleria per rendere più attrattiva e interessante la permanenza nell’area commerciale. Una volta chiuso il concorso e avviati i lavori provvederemo a lanciare il bando per i parcheggi».

