Non si hanno sue notizie da sabato scorso e i genitori, da Lecce, hanno lanciato l'appello. Alessio Giannaccari, ventenne leccese, vive ad Amsterdam da qualche mese. In Olanda lavora in un ristorante come cameriere.

I genitori ieri sono partiti per la capitale olandese per seguire la vicenda. Numerosi gli appelli sui social.