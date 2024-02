Adriana Poli Bortone candidato sindaco a Lecce: il tavolo romano chiude la partita del centrodestra. Sarà l'ex senatrice e già sindaco di Lecce a sfidare il candidato del centrosinistra Carlo Salvemini. Il tavolo romano ha dunque scelto dopo una serie di incontri che si sono tenuti nel corso delle settimane.

«Amo Lecce e sono stato sempre abbondantemente ricambiato. Ora, con Adriana Poli Bortone torneremo a sognare tutti insieme», ha dichiarato Ugo lisi, uno dei nomi sul tavolo del centrodestra come papabile candidato. Ieri - 26 febbraio - a fare un passo indietro è stato Paolo Pagliaro, il consigliere regionale inserito nella lista dei possibili candidati.

Le dichiarazioni di Ugo Lisi

«È stato un onore e un piacere essere stato convocato al tavolo nazionale del centrodestra a Roma stamane, dai parlamentari Donzelli, Gasparri, Calderoli, Locatelli, De Poli, Lupi e Colucci e con i coordinatori regionali Marti, D’Attis e Gemmato.

Le loro parole di affetto e stima mi hanno profondamente commosso. Dal lungo confronto è emersa la volontà di preservare l'unità del centrodestra, che ho pienamente condiviso. Bisogna offrire a Lecce un solo candidato, che sia un'icona che incarni esperienza, carisma, sicurezza, serenità ed eleganza politica. Questa figura corrisponde perfettamente al nome della senatrice Adriana Poli Bortone - ha dichiarato l'ex parlamentare - Con questa consapevolezza, abbraccio il sogno di vedere nuovamente la mia città guidata da chi l'ha sempre amata e rispettata, e che può guidare la coalizione di centrodestra verso il futuro, mantenendo salde le radici nel nostro passato e nella nostra grande tradizione. Il mio sostegno alla coalizione sarà costante e leale, come la mia storia politica familiare e personale ha sempre dimostrato. Abbracciando Adriana vinceremo. Il mio cuore dice che sarà lei a riaccendere la passione e l'entusiasmo in coloro che nutrono nostalgia per i valori del centrodestra».