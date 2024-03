​Poli Bortone, pienone a Lecce per la candidata del centrodestra unito: «Ricicleremo le piste di Salvemini»

"Ho letto da qualche parte che ci sarebbero ancora frizioni tra me e Raffaele Fitto . Nessuna frizione, anzi, posso dire che siamo vicinissimi. Lo siamo tutti quanti, abbiamo avuto la saggezza di tornare ad essere di nuovo uniti conoscendo ciascuno i suoi limiti e le difficoltà che abbiamo incontrato in precedenza. Oggi offriamo un centrodestra convintamente unito e mi fa piacere che abbiamo trovato questa unità anche intorno a me".

Lo ha detto Adriana Poli Bortone , candidato sindaco di Lecce per la coalizione di centrodestra , nel corso di un incontro pubblico nel capoluogo salentino al quale partecipano centinaia di persone ei coordinatori regionali dei vari partiti. "Vorrei rassicurare i profeti di sventura che mi sento assolutamente bene, semmai non vado in bicicletta. Molti mi chiedono cosa ne faremo delle piste ciclabili. Le ricicleremo! Altrove non fanno le piste ciclabili come una specie di Colosseo, basta un segno sul marciapiede" .

"Mi ero ripromessa di trattenere le lacrime ma mi avete fatta commuovere". Qualche momento di turbamento per Andriana Poli Bortone, candidato sindaco della coalizione conservatrice a Lecce, davanti al popolo del centrodestra corso in massa questa mattina all'hotel Tiziano di Lecce per la sostenere la senatrice ed ex sindaco della città che ora punta a tornare alla guida di Palazzo Carafa. Così quella che inizialmente era stata immaginata come una conferenza stampa è diventata una vera e propria convention. Sul palco deputati e senatori e vertici regionali di partito- Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in testa - e poi Ugo Lisi e Paolo Pagliaro. Entrambi in corsa sino all'ultimo con la senatrice per la candidatura ed entrambi artefici del "passo di lato" che ha consentito alla coalizione di uscire dell'empasse ea Poli Bortone di scendere in campo da candidata. A occupare le prime file di una sala Bernini gremita in ogni ordine di posto consiglieri regionali e referenti locali di partiti e civiche della coalizione. E poi gli amministratori: i consiglieri comunali di minoranza e tanti sindaci della provincia.

Le dichiarazioni del centrodestra

"Lecce è una città che è stata abbandonata alla decrescita felice e ha bisogno di riprendere in mano un discorso che il centrodestra aveva tracciato. Ripartiamo da lì. 'Solide radici per un brillante futuro'. La caratura di Adriana Poli Bortone è quella che sintetizza questo slogan. Se il buongiorno si vede dal mattino, io una conferenza così gremita non la vedevo da tempo tanto che mi sbilancio e dico che il centrodestra a Lecce sia portato alla vittoria nelle prossime amministrative". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia Mauro D'Attis, intervenuto all'incontro pubblico della candidata sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone.