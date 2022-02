Moda, Latorre sceglie Lecce per le sue "stories"

Latorre sceglie la splendida cornice barocca di Lecce ed alcuni dei suoi uomini più eleganti per presentare la nuova collezione Primavera/Estate 2022, attraverso una serie di immagini e scatti suggestivi che raccontano una storia fatta di bellezza, tradizione e natura, Latorre Stories.

Gli uomini comuni come modelli

Un progetto che vede uomini comuni e non modelli professionisti, di età e carriere diverse, raccontare la capsule: un architetto, un dottore, un giovane impiegato e un avvocato. Una giornata tra amici nella casa di uno di loro alle porte della città salentina, chiacchiere all'aperto e scorci di tramonto. Ritroviamo persone diverse ma unite dalla stessa attenzione alla qualità della vita, alle relazioni, al loro lavoro, al loro essere e al loro modo di vestire. Tutto questo li rappresenta e li accomuna al Dna del brand Latorre rendendoli parte di quell'eccellenza italiana di cui hanno scelto di essere i portavoce attraverso i capi della nuova collezione.

Tessuti e materiali al top della prestazione

Protagonisti i tessuti e i materiali, che per l'occasione si fanno impercettibili: cotone, nylon, jersey, alcantara, tutta l'innovazione viene racchiusa in queste texture finissime e pregiate, fibre naturali di altissima qualità e modelli contemporanei. Un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione per capi 100% Made in Italy, dove l'evoluzione outdoor del tradizionale capospalla sartoriale si traduce in una capsule al cui interno trovano spazio sahariane, bomber, impermeabili, arricchiti da maxi-tasche. Intramontabili poi gli abiti e gli smoking per le serate estive più importanti. Le tonalità richiamano la terra di origine dell'azienda: colori pastello e vibranti, come il pesca, l'azzurro, il blu e il sabbia, che rimandano a quelle terre sconfinate, brulle e carsiche della Puglia. Immancabili poi pattern senza tempo come il check, o il particolare effetto spugna, che riporta a una dimensione più eterea e spensierata.

