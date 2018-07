Mercati e security nei locali: 33 arresti per mafia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta l'operazione "Labirinto" e i carabinieri del Ros, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, eseguono 33 arresti per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi e altri reati, tutti aggravati dal metodo mafioso. Coinvolti nel blitz due diversi gruppi criminali gravitanti nell'area di Monteroni e federati con il clan Tornese. I gruppi esercitavano la loro influenza lungo il litorale gallipolino, in particolare sulle attività legate al mercato ittico e alla security dei locali pubblici. In mattinata, presso il comando federale dei Carabinieri, si terrà una conferenza stampa.