Bullismo a scuola, la madre: a casa con i lividi ma sempre scuse per giustificare

Si interrompe più volte, comprensibilmente sopraffatta dal pianto, incredula per quello che le sta accadendo, con un senso di impotenza, forse, per non aver saputo cogliere prima quei segnali di una sofferenza interiore, oltre che fisica, nel proprio figlio. La mamma del diciassettenne perseguitato dai bulli, adesso, è come se si fosse tolta un peso, e nel dolore si avverte una determinazione ad andare avanti, a fare in modo che nessuno resti impunito per quelle vessazioni ai danni del suo ragazzo. Impossibile negare quelle violenze: «Finalmente ci sono le prove in un video, anche se fa tanto male vederlo».Come ha saputo degli episodi di bullismo nei confronti di suo figlio?«Eravamo alla festa di compleanno di mio figlio, un paio di settimane fa. E ho ricevuto questo “bel” regalo da parte di uno dei suoi compagni, che ha voluto farmi sapere cosa stava succedendo. Certo, è una cosa che fa tanto male. Ma c’è un video, ci sono le prove di quello che gli facevano. Un conto è immaginare, un altro conto è vedere con i propri occhi quello che succedeva».«No, non ha mai parlato. Ogni tanto tornava a casa con qualche livido, ma trovava sempre delle scuse per giustificare quei segni alle braccia e alle gambe. E anche per tirargli fuori quattro parole dopo aver visto il video è stato difficilissimo. Stamattina è stato tempestato di telefonate, di domande dai suoi compagni di scuola. Ora ha paura di tornare in classe. Ma io gli ho detto: non sei tu a doverti vergognare».«No, non si sono mai fatti sentire in queste settimane. Solo ultimamente hanno cercato di parlare con me, tramite conoscenti comuni. Ma adesso è tutto nelle mani dell’avvocato, ci penserà lui».«Il fatto che nessuno abbia sentito la necessità di intervenire. Si vede anche una ragazza, seduta a un banco, che si sposta per far passare il ragazzo con una sedia in mano. È assurdo, non capisco perché tutta questa cattiveria. E più guardo quei pochi secondi, più mi fa male. E c’è un’altra cosa che trovo inaccettabile».