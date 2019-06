La fuga di gas, poi l'esplosione: crolla una villetta. Feriti gravemente zio e nipote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entra in cucina, accende la luce ed esplode la villetta: gravissimi zio e nipote travolti, questa mattina, dalla violenta deflagrazione seguita a una fuga di gpl dall'impianto di adduzione che serviva uno degli otto mini alloggi della casa vacanze in questione.L'esplosione è avvenuta pochi minuti prima di mezzogiorno, in zona località “Poggio", a Porto Cesareo, lungo la strada che conduce a Sant'Isidoro. A detonare, una bombola di gas che si trovava all’interno della cucina.Travolti, il proprietario dell'abitazione, Massimo Fanizza, classe 57 ed il nipote Franco, 43 anni.Dalle prime notizie raccolte, proprio il più giovane dei due uomini, entrando in cucina, si sarebbe accorto dell’odore di gas e avrebbe chiuso la valvola dell’impianto, ma non avrebbe poi aspettato di areare gli ambienti e avrebbe acceso la luce, scatenando così l'esplosione. Franco Fanizza, il più grave, è ricoverato ora presso il centro grandi ustionati di Brindisi, mentre il padre Franco è stato trasportato all’ospedale di Lecce.Sul posto, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.