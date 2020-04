Bmw in fiamme nella notte, mistero sulle cause

Auto in fiamme a Melissano poco dopo la mezzanotte in via Della Liberta'. Il rogo, per cause in corso di accertamento, e' divampato dal vano motore di una Bmw coupe' di proprieta' di una 35enne casalinga. E' stata la donna ad accorgersi di quanto stava accadendo e spegnere il fuoco.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione diretti dal luogotentente Alessandro Borgia. I danni sono lievi e hanno riguardato solo il cofano. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incendio: nessuna pista e' esclusa.



Si cercano anche eventuali riprese filmate da qualche circuito di videosorveglianza installato nella zona.



