Incidente sulla Provinciale, auto distrutta: ci sono due feriti

Un incidente stradale con feriti si è verificato ieri sera lungo la Provinciale che collega Surbo a Torre Rinalda, subito dopo via Giacomo Monticelli in direzione Torre Rinalda. Due i feriti.

I soccorsi

A chiedere l'intervento della Polizia municipale è stata una delle persone a bordo. Gli agenti sono arrivati sul posto per i rilievi mentre un ambulanza ha trasportato uno dei feriti, 38enne, in ospedale in codice giallo a causa delle ferite non gravi riportate. La guidatrice, una donna di 31 anni, è stata medicata sul posto. Sottoposta ad alcol test, è risultata negativa.