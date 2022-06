Esce fuori strada e l'auto si ribalta: 30enne vittima di un tragico incidente

L'auto finisce fuori strada e si ribalta: morto il 30enne che era alla guida.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Un uomo di 30 anni, Alessio Malizia, originario di San Severo, per ragioni ancora da accertare è finito fuori strada mentre era alla guida della sua auto. L'auto si è ribaltata, schiacciandolo.

Sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Per il giovane, purtroppo, non c'era più nulla da fare se non constatarne il decesso.