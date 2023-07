Schianto nella notte sulla Ss275: con l'auto contro la rotonda, si ribalta. Vivo per miracolo

Erano circa le ore 3 del mattino quando la Volvo XC60 ha impattato violentemente contro la rotonda situata all'altezza dell'Eurospin sulla strada Maglie-Leuca, SS275, all'ingresso di Gagliano del Capo. L'impatto è stato così forte da far letteralmente decollare l'auto, che è atterrata capovolta sul tettuccio e ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata, tra un ammasso di lamiere contorte all’interno delle quali è rimasto incastrato il conducente del veicolo. L’uomo S.G., di 38 anni originario di Tricase, è sopravvissuto all’impatto.

L'intervento dei Vigili del fuoco

A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del Distaccamento di Tricase, pronti ad estrarre il conducente dalle lamiere dell'auto devastata. I carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito e il personale del 118 per prestare le prime cure.

Il 38enne è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'Ospedale Cardinale Panico di Tricase. Fortunatamente, non sembrano esserci gravi conseguenze per la sua incolumità, ma sarà comunque sottoposto a una serie di controlli per accertarsi delle sue condizioni di salute.