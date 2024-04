Incidente mortale a luglio scorso: 87enne condannato a due anni di carcere. Morì un 54enne in moto

Un 87enne di Lecce è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per omicidio stradale: in seguito a un incidente morì, in moto, il 22 luglio scorso Elio Villani. Il sinistro avvenne sulla strada che va da San Pietro Vernotico a Squinzano.

Cosa è successo

La notizia è diffusa dal gruppo Giesse Risarcimento, che assiste i familiari di Villani. Il 54enne era in sella alla sua moto quando in un tratto di rettilineo nei pressi di un distributore di benzina ci fu l'impatto con una Citroen C3 guidata dall'anziano, per il quale la giudice ha disposto anche la revoca della patente. Dagli accertamenti, spiegano dal gruppo, è emerso che "l'automobilista, oltre a non aver rispettato la dovuta precedenza, stava tentando persino di accedere al distributore in contromano, dall'uscita, con una manovra, quindi, del tutto imprevedibile" per la vittima. Le indagini sono state condotte dagli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico. "Visionando i filmati del distributore è risultata subito chiara la responsabilità dell'automobilista - concludono da Giesse Risarcimento - e abbiamo così potuto ottenere il giusto risarcimento per tutti i familiari, ancor prima della conclusione del processo penale".