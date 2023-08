Salento, con l'auto contro un palo: grave un 44enne

Grave incidente nella notte appena trascorsa in via Copertino a Monteroni, nel Salento. Era da poco passata l'una, quando ill 44enne N.S.Q. - queste le iniziali dell'automobilista - è andato a sbattere con la sua auto contro un palo della luce. L'uomo ha riportato diverse fratture e un grave trauma cranico.

I soccorsi

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco - il cui intervento è stato essenziale anche per mettere in sicurezza l'auto, completamente distrutta - i medici del 118 che, in ambulanza, hanno trasportato il ferito all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Aggiornamenti nelle prossime ore.